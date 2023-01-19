الدبيبة يعلن يوم الاحد القادم اجازة رسمية في طرابلس

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يُقرر بأن يكون يوم الأحد 22 يناير الجاري إجازة بالجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى، بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب وتجنباً للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة.

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