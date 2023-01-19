صور | المشري يناقش مع عدد من أعضاء النقابة العامة لمحامي #ليبيا سبل تقريب وجهات النظر و زيادة التوافق بين مجلسي النواب و الدولة لحل الأزمة السياسية و الوصول إلى انتخابات في أسرع وقت. #المرصد (المجلس الاستشاري)