صور | المشري يناقش مع عدد من أعضاء النقابة العامة لمحامي #ليبيا سبل تقريب وجهات النظر و زيادة التوافق بين مجلسي النواب و الدولة لحل الأزمة السياسية و الوصول إلى انتخابات في أسرع وقت. #المرصد (المجلس الاستشاري)
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ليبيا مباشر
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