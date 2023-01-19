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سجلت محطات الرّصد العالمية الأربعاء، هزّة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس ر

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سجلت محطات الرّصد العالمية الأربعاء، هزّة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الليبيـة وسط البحر المتوسط على بعد 245 كيلو مترا وعلى مقربة من السواحل المالطية؛ وفقا لبيان المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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