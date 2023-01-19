قدم رشوة ضخمة لإخلاء سبيله.. ضبط شخص على ذمة واقعة مواقعة شابين داخل مركزه الخاص بالحجامة والتداوي بالأعشاب

تمكن أعضاء مكتب القبض والتحري بالإدارة العامة لمكافحة الانشطة المضادة والافعال الإجرامية من ضبط المدعو “ن . ع . م” كونه مطلوب على ذمة واقعة مواقعة شابين داخل مركزه الخاص بالحجامة والتداوي بالأعشاب مقابل مبلغ مالي قيمته (500 دينار).

وخلال التحقيق معه عرض رشوة مالية على رجال الإدارة مقابل إخلاء سبيله والتستر على جريمته ، وتم فتح محضر مستقل في واقعة الرشوة وتم ضبط المبلغ الذي وصلت قيمته (98.000 ألف دينار).

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واحالته وشركائه في الجريمة إلى النيابة العامة المختصة التي قررت حبسهم جميعاً، كما يجري استكمال إجراءات إحالة القضية إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد.