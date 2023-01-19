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صور | بعد النجاح في تنظيم البطولة .. منتخب #العراق يحتفل بنيله كأس الخليج العربي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بعد النجاح في تنظيم البطولة .. منتخب #العراق يحتفل بنيله كأس الخليج العربي #خليجي_25 المقام في البصرة بفوزه في مباراة النهائي على منتخب سلطنة عُمان . #ليبيا #المرصد 📸 علي محمد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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