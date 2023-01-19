مجلس حكماء وأعيان #طرابلس يُطالب الدبيبة في بيان بوقف فساد الاحتفالات بذكرى 17 ف

مجلس حكماء وأعيان #طرابلس يُطالب الدبيبة في بيان بوقف فساد الاحتفالات بذكرى 17 فبراير.

البيان: نطالب الدبيبة بأن تكون احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير شعبية عفوية وعدم جعلها مهرجانا غنائيا وبابا للفساد كما حدث في السنة الماضية.

– وعدتم بإعلام الشعب عن المبالغ التي صرفت في العام الماضي وكيف صرفت وإلى الآن لم نسمع بما وعدتم به.

– إذا كانت هناك مبالغ فلتدفع للبلديات للرفع من معاناة المواطنين وإصلاح البنية التحتية المتهالكة.

– الأموال التي تُصرف على الاحتفالات هي أموال الشعب ومن حقه ويجب أن تُصرف بما لا يخالف الدين.

– نبرأ إلى الله من هذا العبث والإسراف الذي يمثل وجه فساد لا يرتضيه الدين. #ليبيا_برس

2023-01-20 00:13:25

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