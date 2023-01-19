المترشح الرئاسي أسعد زهيو: قيادات تيار الإسلام السياسي ضعيفة وغير قادرة على الحش

المترشح الرئاسي أسعد زهيو: قيادات تيار الإسلام السياسي ضعيفة وغير قادرة على الحشد ولن تسيطر على مجلس الشيوخ المُرتقب.

– قد توجد عناصر من تيار الإسلام السياسي بهذا المجلس إلى جوار شخصيات من تيارات أخرى.

– النظام الفردي الذي سيُعتمد في الترشح سيكون معقولاً في بعض الدوائر، وصعباً في دوائر أخرى.

– لا أمانع إنشاء غرفة ثانية للتشريع فمعمول بها في كثير من دول المنطقة والعالم.

– الغرفة الثانية منصوص عليها بمسودة الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017.

– مقترح مجلس الشيوخ ليس مقترحًا خاصًا تقدم به المشري أو عقيلة.

– في حال إقرار الوثيقة الدستورية وتأسيس مجلس الشيوخ سيكون هناك إطار دستوري يحدد بوضوح الصلاحيات والمهام المتعلقة به.

– دور مجلس الشيوخ سيكون مختلفًا عن القضايا التشريعية التي سيضطلع بها مجلس النواب.

– هذا قد يكون الضمان لعدم تكرار معضلة التنازع على السلطة والقرار بين المجلسين.

– لن يحدث تنازع حول الشرعية، ولكن حول بعض القضايا العامة التي تتطلب التنسيق والتشاور.

– ليس هناك تخوفات من سعي المشري لرئاسة مجلس الشيوخ الجديد.

– آلية العضوية بهذا المجلس ورئاسته هي الانتخاب وليس التعيين، وبالتالي لا بد من أن نحترم إرادة الشعب. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-20 00:47:08

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