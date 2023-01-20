صحيفة العرب اللندنية: #تركيا ترغب في إجراء انتخابات تشريعية فقط تنتهي بانتخاب ال

صحيفة العرب اللندنية: #تركيا ترغب في إجراء انتخابات تشريعية فقط تنتهي بانتخاب الدبيبة رئيسا لليبيا أو إعادة تسميته رئيسا للحكومة، لإتمام مشاريعها واستثماراتها في ليبيا.

– خطة تركيا في ليبيا أشبه بنظرة #إيران لـ #العراق، وهو ما يعكسه حرصها على الانفتاح على الشرق.

– تركيا تتحرك منذ سنوات بهدف تغيير الواقع لصالحها حتى لو لم يبق الدبيبة في السلطة.

– تركيا تريد أن تضغط عن طريق #ليبيا و #السودان لتسريع المصالحة مع #مصر.

– مدير المخابرات التركية وجه رسالة شديدة اللهجة إلى المشري لعمله مع عقيلة على عرقلة الانتخابات.

– مدير المخابرات التركية زار السودان قبل ليبيا لإثبات الحضور في مناطق حيوية لمصر.

– ليبيا تعد نقطة احتكاك مصيرية بالنسبة إلى القاهرة وأنقرة.

– القاهرة تدعم الشرق وتتحرك منذ فترة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة بهدف إبعاد الدبيبة عن السلطة.

– الدبيبة هو الحليف الأول لأنقرة في ليبيا، وتعكس التحركات التركية رغبة في تثبيت الدبيبة لسنوات أخرى في السلطة.

– #مصر تُدرك أن تحركاتها بشأن الملف الليبي لن تفضي إلا إلى تمطيط الوقت.

– طبيعة الاستثمار السياسي والإستراتيجي في ليبيا مختلفة بين القاهرة وأنقرة.

– مصر تراهن على ثبات الجغرافيا وتحرص على أن تأخذ الأمور وقتها حتى تنضج الفرصة. #ليبيا_برس

2023-01-20 01:15:14

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