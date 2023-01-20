أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي: – اشتباكات طرابلس تختزل صراعا على المصالح و

أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي:

– اشتباكات طرابلس تختزل صراعا على المصالح والنفوذ، خاصة مع تخوفها من بوادر الحل عن قريب.

– أي خطوة للحل بما في ذلك الزيارات الأخيرة للوفود الأجنبية شرقا وغربا من ضمن شروطها تفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

– الاشتباكات تهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه وعرقلة أي تقدم.

– المليشيات تعلم أن حل الأزمة يعني زوالها نهائيا، وهذه مسألة لا تختص بمصالحها بل تمس وجودها بشكل كامل لذلك تعمل على بسط سيطرتها على الأرض وحصد المزيد من المكتسبات وتقوية نفسها.

– زيارة بعض الوفود الأجنبية إلى العاصمة طرابلس حملت رسالة خاصة بوجوب إفشال جهود الحل بعد نجاح الاتفاق على القاعدة الدستورية في القاهرة، خشية زوال مصالحها الحالية، أو إنهاء مشروعها.

#ليبيا_24

2023-01-20 02:14:21

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