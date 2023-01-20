صور | الأجهزة الرقابية تغلق مصنع ” نبع الحياة ” لتعبئة مياه الشرب لعدم مطابقته ا

صور | الأجهزة الرقابية تغلق مصنع ” نبع الحياة ” لتعبئة مياه الشرب لعدم مطابقته المواصفات الخاصة بمنتج المياه و افتقاره للنظافة العامة داخل المصنع. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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