المصراتي: #ليبيا مقبلة على كارثة وقود خلال أسبوع وراءها شكشك والإخوان. – شكشك أ

المصراتي: #ليبيا مقبلة على كارثة وقود خلال أسبوع وراءها شكشك والإخوان.

– شكشك أرسل كتابا إلى مؤسسة النفط لوقف العمل بنظام مقايضة النفط الخام بالمحروقات المعمول به منذ عامين بسبب تغير سعر الصرف.

– الآن مخزون النفط لدى المؤسسة يكفي ليبيا لمدة أسبوع واحد، وبعدها سيدخل الليبيون في مرحلة من السواد.

– ليبيا مصدرة للخام لكنها تشتري المشتقات مثل البنزين وغاز الطهي وغيره، لأنها ليس بها تكرير.

– مؤسسة النفط المسؤولة عن توريد النفط إلى ليبيا ليس لديها أموال سائلة وعقدت اتفاقات لمقايضة الخام بالوقود عام 2020.

– بعد عامين من العمل بقرار المقايضة وبسبب رحيل صنع الله تم اتخاذ القرار، في إطار الحرب على بن قدارة.

– الهدف من تصرف شكشك ومن ورائه جماعة الإخوان إحداث أزمة وقود وكهرباء في ليبيا لوضع بن قدارة على المقصلة، بعد فشل مشروع الأخونة.

– نظام المقايضة كان محل إعجاب وتقدير وتهليل لصنع الله لأنه استطاع توفير الوقود لليبيا، وبعد سقوطه المدوي أصبح لابد من وقف المقايضة.

– مؤسسة النفط ليس لديها أموال للشراء، وستلجأ لحكومة وهي كذلك ليس لديها أموال، ما يعني الدخول في أزمة وقود وهو المقصود من قرار شكشك.

– احتياجات المؤسسة 400 ألف طن متري بنزين بقيمة 373 مليون دولار، ووقود الديزل 330 ألف طن متري بقيمة 326 مليون دولار، وزيت الوقود الثقيل 30 ألف طن متري بقيمة 15 مليون دولار، بإجمالي 714 مليون دولار. #ليبيا_برس

2023-01-20 13:00:20

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