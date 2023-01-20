عصام عميش: إشراك “حفتر” في حل فعال للوضع في ليبيا “غير مقبول” وليس خيارًا قابلاً للتطبيق

رئيس التحالف الليبي، الأمريكي عصام #عميش: إشراك الإدارة الأمريكية لمجرم حرب لديه سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، في حل فعال للوضع في #ليبيا، غير مقبول وليس خيارًا قابلاً للتطبيق.

ـ حكم خليفة #حفتر الظالم في أجزاء من ليبيا، وتأثيره على منطقة جغرافية واسعة، هو نتيجة لسياسات الاسترضاء التي أدت إلى تدهور آفاق السلام والاستقرار في ليبيا.

ـ #الولايات_المتحدة تحتاج إلى نهج أكثر صرامة، لمنع حفتر من تقويض قضية الديمقراطية، ويُحاسب أمام سيادة القانون على جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الليبي.

ـ حفتر بصفته مواطنًا أمريكيًا، مسؤول جنائيًا بموجب القوانين الأمريكية عن تعاونه مع المرتزقة شبه العسكريين التابعين لفاغنر.

ـ حفتر يواجه دعاوى مدنية جارية في المحاكم الأمريكية تحت رعاية قانون حماية ضحايا التعذيب والهجمات العشوائية ضد طلاب الأكاديمية وأهداف مدنية أخرى في العاصمة #طرابلس.

ـ نُحذر بشدة من استرضاء وإشراك مجرمي الحرب الذين عارضوا باستمرار أي جهود دولية وإقليمية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ـ نأمل أن نرى حكومة الولايات المتحدة تلاحق أمثال حفتر ولا تمنحهم أي فرصة للمشاركة دون محاسبة شاملة ودقيقة. #السبق