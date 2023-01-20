منظمة “Sos Humanity” الأوروبية العاملة في نشاط الإنقاذ في تقريرها الثالث: دعم نش

منظمة “Sos Humanity” الأوروبية العاملة في نشاط الإنقاذ في تقريرها الثالث: دعم نشاط خفر السواحل الليبي تواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان

– على الاتحاد الأوروبي قطع أي دعم على الفور لما يسمى بخفر السواحل الليبي.

– يجب وقف دعم خفر السواحل الليبي وإلا سنكون متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

– من واجب الدول الساحلية قانونيًا أن تحدد ميناءً آمنًا بأسرع وقت ممكن لإتاحة إكمال عملية الإنقاذ.

– إذا لم يتم وقف الدعم فسيظل الاتحاد الأوروبي متواطئًا في هذه الانتهاكات. #ليبيا_برس

2023-01-20 14:00:30

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