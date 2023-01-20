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تنويه هام من مديرية أمن طرابلس بشأن الطرق المغلقة يوم الاحد

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تنويه 📢 تنويه هام من مديرية أمن طرابلس بشأن الطرق المغلقة يوم الاحد

تهيب مديرية أمن طرابلس بكافة السادة المواطنين بأن طريق الشط من جزيرة إسبان إلى جزيرة سوق الثلاثاء وطريق السكة وطريق غابة النصر مقفلة بالكامل يوم الاحد اعتباراً من الساعة 7 صباحاً بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب .

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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