صور | رمزي اللفع ” آمر السرية 3 مشاة ” في #ورشفانة يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال و ي

صور | رمزي اللفع ” آمر السرية 3 مشاة ” في #ورشفانة يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال و يتهم خصومه في المنطقة بالوقوف خلفها . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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