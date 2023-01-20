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صور | رمزي اللفع ” آمر السرية 3 مشاة ” في #ورشفانة يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال و ي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | رمزي اللفع ” آمر السرية 3 مشاة ” في #ورشفانة يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال و يتهم خصومه في المنطقة بالوقوف خلفها . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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