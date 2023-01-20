عقيلة صالح: اتفاقي مع المشري في #القاهرة اقتصر على دعوة اللجنة الدستورية المشترك

عقيلة صالح: اتفاقي مع المشري في #القاهرة اقتصر على دعوة اللجنة الدستورية المشتركة للاجتماع.

– اللجنة المشتركة مكلفة بإحالة مشروع الدستور إلى المجلسين بعد التوافق وحل النقاط الخلافية.

– يد النواب ممدودة للتوافق لكنها متمسكة بالثوابت والحقوق ولا نقبل أن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره.

– الدستور يحتاج إلى حوار مجتمعي بالتصويت الشعبي.

– المشري لم يلتزم باتفاق #بوزنيقة بشأن المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

– أرسلنا سبعة ملفات لمرشحي المناصب السيادة إلى مجلس الدولة منذ سنة ولم يرد عليها حتى الآن.

– لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تأخر مجلس الدولة في إرسال ردوده. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-20 17:50:36

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