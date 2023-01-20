شاهد بالاسماء | زليتن.. اغلاق 6 مصانع للمياه غير مطابقة للمواصفات القياسية بالشمع الأحمر

تم قفل عدد 6 مصانع للمياه غير مطابقة للمواصفات القياسية بالشمع الأحمر وهي :
_مصنع صوفيا لتنقية وتعبئة المياه
_مصنع النبع الصافي لتعبئة المياه
_مصنع منبع الحياة لتعبئة المياه
_مصنع المورد لتنقية وتعبئة المياه
_مصنع نبع الحياة لتعبئة المياه
قام أعضاء ومفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع زليتن ونيابة النظام العام وأعضاء جهاز الحرس البلدي زليتن بجولة تفتيشية موسعة على مصانع مياه الشرب داخل مدينة زليتن وذالك لغرض سحب العينات والتفتيش على مدى مطابقة هذه المصانع للمواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب المعبأة.(#مركز #الرقابة #على #الاغدية #والادوية)
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