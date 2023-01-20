عضو تيار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بملتقى المصالحة محمد العماري: من ين

عضو تيار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بملتقى المصالحة محمد العماري: من ينادون بالمصالحة من الصلابي إلى الرئاسي إلى البرلمان إلى مجلس الدولة كشف مؤتمر كورنثيا نواياهم.

– شخص منهم كرر عبارة (احمدوا الله أنكم دخلتم كورنثيا).. انظروا خطابهم وينادون بالمصالحة؟!.

– مجموعة مسلحة هجمت على فندق ملتقى المصالحة أثناء الكلمة الختامية للافي وسط هتافات عناصر فبراير بالتمسك بالعلم والنشيد.

– تزامن الهجوم مع تصعيد من قنوات فبراير والمفتي والمعبر عنهم محمود عبد العزيز بأنه صاحب فضل على أنصار سبتمبر أنهم ما يزالون على قيد الحياة، وأنهم يدخلون المدن والفنادق.

– للعلم لم يزد عدد الفريق المشارك من أنصار النظام السابق عن 20 شخص، في حين تجاوز عدد أنصار فبراير 150 شخصا، وفي كل جلسة نفاجأ بحضور عناصر جديدة.

– ما تردد عن عراك ومشادات من أنصار النظام السابق خلال ملتقى المصالحة ليس له أساس من الصحة.

– عناصر من فبراير حركهم شخص أثناء الاستراحة فصرخوا بالتمسك بالنشيد والعلم.

– مجموعة أخرى من قيادات فبراير طالبوا بتغيير في الصياغة لكن اللجنة رفضت.

– اللجنة قالت نحن نصيغ فقط ما جاءنا من صياغات حلقات النقاش في الشواغل الخمسة ولا يحق لنا الإضافة أو الإنقاص. #ليبيا_برس

2023-01-20 20:06:14

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