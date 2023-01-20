عقيلة صالح: ينبغي طرح جميع مواد الوثيقة الدستورية للاستفتاء بعد التوافق عليها من المجلسين.
– يجب ألا يقتصر الاستفتاء على المواد الخلافية فقط.
– المجتمع الدولي فرض العديد من الضغوط بشأن الانتخابات ومجلس الـدولة عقد المشهد السياسي القائم.
– الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية.
– اقترحت أن يمهل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهرا للتنازل عن جنسيته الأجنبية.
– الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادا عليه.
– الإعلان الدستوري يعد السند الشرعي لإنهاء الجدال السياسي القائم.
– العبرة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولا يوجد شيء يلزم مجلس النواب.
– القول الفصل في إقرار الدستور هو صوت الشعب وهذه نقطة لا جدال بها.
– تم تحويل قانون الاستفتاء لمفوضية الانتخابات وتم تعطيله برفض عدد من البنود.
– البرلمان أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2023-01-20 20:45:43
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