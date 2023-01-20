عقيلة صالح: ينبغي طرح جميع مواد الوثيقة الدستورية للاستفتاء بعد التوافق عليها من المجلسين.

– يجب ألا يقتصر الاستفتاء على المواد الخلافية فقط.

– المجتمع الدولي فرض العديد من الضغوط بشأن الانتخابات ومجلس الـدولة عقد المشهد السياسي القائم.

– الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية.

– اقترحت أن يمهل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهرا للتنازل عن جنسيته الأجنبية.

– الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادا عليه.

– الإعلان الدستوري يعد السند الشرعي لإنهاء الجدال السياسي القائم.

– العبرة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولا يوجد شيء يلزم مجلس النواب.

– القول الفصل في إقرار الدستور هو صوت الشعب وهذه نقطة لا جدال بها.

– تم تحويل قانون الاستفتاء لمفوضية الانتخابات وتم تعطيله برفض عدد من البنود.

– البرلمان أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-20 20:45:43

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