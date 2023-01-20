وقع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اتفاقية تعاون مع رئيسة محكمة الحسابات الإسبا

وقع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اتفاقية تعاون مع رئيسة محكمة الحسابات الإسبانية، إنريكيتا خافيغا، وبحسب الحساب الرسمي للديوان، فقد اتفق الطرفين على تشكيل فريق عمل مشترك يعني بتحديد مجالات العمل وترتيب الإجراءات للشروع في تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن الاتفاقية تطوير العمل الرقابي في عدة مجالات أهمها التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، بحسب ديوان المحاسبة.

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