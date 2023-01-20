رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليش

رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليشينو:

– عام 2022 شهد وصول 105 آلاف مهاجر عن طريق البحر، وذلك بمعدل زيادة بلغ 56 في المائة على عام 2021.

– المهاجرون انطلقوا من دول المتوسط، وأكثرهم من ليبيا، التي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ70 في المائة أي بواقع 53 ألف مهاجر.

– سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط «برقة – لامبيدوزا»، وأنقذت أكثر من 11 ألف مهاجر كانوا قد انطلقوا من غرب ليبيا.

– هناك خطّين للتدفقات من ليبيا، هي منطقة طرابلس التي انطلق من سواحلها 33 ألفا، ومنطقة برقة حوالي 20 ألفا.

#ليبيا_24

2023-01-20 22:10:03

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