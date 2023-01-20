وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح #رجب: نحذر من اندلاع اشتباكات ومناوشات في العاصمة #طرابلس خلال الفترة المقبلة.

– الاشتباكات التي وقعت في غرب البلاد، مرتبطة بزيارة مدير الاستخبارات الأمريكية، وليام #بيرنز، لليبيا منذ نحو أسبوع.

– الفترة المقبلة يمكن أن تشهد اشتباكات أعنف، لإرسال العديد من الرسائل للداخل والخارج، بهدف التأكيد على أن “يد #واشنطن” ما زالت موجودة في الملف.

– بعض الأجسام العسكرية ستتحرك للسيطرة وإبراز قوتها على الأرض، من أجل تصدر المشهد، وهو الأمر الذي يحدث مع كل تغيير سياسي يصبح على الأبواب.

– أي تحركات عسكرية في الغرب خلال الفترة المقبلة، تقف خلفها واشنطن، للتأكيد على أنها قادرة على تحريك السلاح مرة أخرى في الداخل.

– في العلن تصرح واشنطن بأنها مع الذهاب نحو #الانتخابات، لكن العديد من المسؤولين الليبيين يؤكدون أن واشنطن تريد الحل على طريقتها فقط، أو الإبقاء على دوامة الصراع، وهو ما فسرته زيارة مدير المخابرات الأمريكي مؤخرا للمنطقة الغربية، رغم توافق مجلسي #النواب و #الدولة على ضرورة وجودة خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة للإشراف على الانتخابات.

– الرسائل الضمنية من زيارة المسؤول الأمني للدبيبة، تعد إشارة للإبقاء على الحكومة حال إقدام مجلسي النواب والدولة على وضع خارطة طريق لا تتوافق مع مصالح واشنطن. #السبق