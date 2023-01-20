أمين اللجنة الشعبية للأمن العام “وزير الداخلية” بالنظام السابق، صالح رجب: الفترة المقبلة ستشهد اشتباكات أعنف من ذي قبل وهي مرتبطة بزيارة مدير المخابرات الأمريكية.
– الاشتباكات سيكون هدفها إرسال العديد من الرسائل للداخل والخارج بأن يد واشنطن ما زالت موجودة في الملف.
– واشنطن تريد التأكيد على وجودها رغم الحراك السياسي والتوافق على ضرورة السير نحو الانتخابات.
– بعض الأجسام العسكرية ستتحرك للسيطرة وإبراز قوتها على الأرض، من أجل تصدر المشهد.
– هذا الأمر يحدث مع كل تغيير سياسي يصبح على الأبواب.
– أي تحركات عسكرية مُقبلة في الغرب تقف خلفها واشنطن للتأكيد على أنها قادرة على تحريك السلاح في الداخل الليبي.
– في العلن تصرح واشنطن بأنها مع الذهاب نحو الانتخابات، لكن العديد من المسؤولين الليبيين يؤكدون أن واشنطن تريد الحل على طريقتها فقط، أو الإبقاء على دوامة الصراع.
– هذا الأمر فسرته زيارة مدير المخابرات الأمريكي مؤخرًا للغرب الليبي رغم توافق النواب والدولة على ضرورة وجودة خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة للإشراف على الانتخابات.
– زيارة مدير المخابرات الأمريكية للدبيبة إشارة ضمنية للإبقاء عليه حال إقدام عقيلة والمشري على وضع خارطة طريق لا تتوافق مع مصالح واشنطن. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-20 23:45:02
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