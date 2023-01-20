المحلل السياسي أيوب الأوجلي : – الأوضاع في ليبيا تتراجع بسبب فقدان الأزمة الليب

المحلل السياسي أيوب الأوجلي :

– الأوضاع في ليبيا تتراجع بسبب فقدان الأزمة الليبية الكثير من الزخم بالمقارنة بما كان عليه خلال مؤتمر برلين، مع انشغال العالم بقضايا أخرى مثل الوضع في أوكرانيا.

– مسارات حل الأزمة الليبية متوقفة تماما منذ مدة ليست بالقصيرة، والمسار السياسي اصطدم بتعنت حكومة عبدالحميد الدبيبة التي فشلت في إجراء الانتخابات بل كان رئيسها أحد الأطراف المعرقلة للانتخابات بترشحه فيها.

– المسار الاقتصادي توقف عند فشل محاولات توحيد المصرف المركزي وفتح منظومة المقاصة، إلا أن المسار العسكري هو أكثر المسارات نجاحًا لكنه يفتقد للإرداة الداعمة لتحقيق التطور في ملف المرتزقة والقوات الأجنبية.

– المسار الدستوري هو المسار الذي يتسبب بالقطيعة المتكررة بين مجلسي النواب والدولة، ويجب دعمه للوصول إلى نقاط اتفاق وصولا إلى الانتخابات.

– يمكن استعادة الزخم لكافة المسارات في حال توحدت الرؤية الدولية من جديد حول الملف الليبي وانتهت حالة الانقسام الدولي.

– عودة الملف الليبي على قائمة اهتمامات الإدارة الامريكية قد تكون بداية للتوافق الدولي حول ليبيا، وهون ما ظهر في زيارة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى مؤخرا إلى ليبيا.

#ليبيا_24

2023-01-21 00:00:02

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