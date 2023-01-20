الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي: – الدولة فقدت السيطرة ولا تستطيع فرض أسعار معي

الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي:
– الدولة فقدت السيطرة ولا تستطيع فرض أسعار معينة؛ لأن المسألة في النهاية متعلقة بتكلفة التوريد والتكاليف الأخرى المحلية قليلة مقارنة بالخارجية المكلفة بالدولار.
– الدولة تحاول عمل نوع من المراقبة، ولكنها ليست فعالة وكافية وهناك مشاكل عميقة في الاقتصاد.
– هناك نقصًا محليًا في توفير الأعلاف، وبالتالي فتكلفة توريدها من الخارج تضاف على أسعار اللحوم.
– المنتج المحلي في المكون الغذائي الليبي أصبح ضعيفًا، وحتى إن كان موجودًا فهو يعتمد كثيرًا على المواد الخام الخارجية المكلفة.
– تكلفة التوريد من الخارج تنعكس على ارتفاع الأسعار الداخلية، خصوصًا أن سعر الصرف يعتبر مرتفعًا مقارنة بفترات سابقة.
– قضية الدعم لم يتم وضع إطار واضح لها؛ لمساعدة الناس الفقيرة التي لا تستطيع مواجهة هذه الأسعار بتوفير إطار مناسب يمكنهم من تحمل هذه الأعباء الإضافية.
#ليبيا_24
2023-01-21 01:00:01
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