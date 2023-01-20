عضو تيار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بملتقى المصالحة محمد العماري: انتهت حلقات شواغل ملتقى المصالحة نقاشًا وصياغة بأن يتم اختيار نشيد جديد.

– ناقشنا العلم وعرضت مقترحات اتخاذ؛ علم الملكية، علم الجمهورية، علم الجماهيرية، وعلم اتحاد الجمهوريات.

– معلوم أن كل الأعلام لم يُستفت عليها شعبيًا عدا علم اتحاد الجمهوريات.

– اقترحنا أن تُدمج هذه الأعلام ويستخرج منها علم، أو تعرض الأعلام الأربعة على الشعب ليختار احدها، كان هناك اقتراح ثالث هو اختيار علم جديد.

– ناقشنا موضوعات كثيرة منها؛ المذاهب الدينية، اللغة، العزل السياسي، العلم، والنشيد.

– تم اعتماد اللغة العربية واحترام اللهجات المحلية. #ليبيا_برس

2023-01-21 01:47:48

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