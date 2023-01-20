الكاتب الصحفي محمود المصراتي: – كارثة وقود وكهرباء يقودنا لها رئيس ديوان المحاس

الكاتب الصحفي محمود المصراتي:

– كارثة وقود وكهرباء يقودنا لها رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وتنظيم الإخوان الذي ينتمي له، خلال الأسبوع المقبل.

– سبب خلق شكشك هذه الأزمة، هو خروج مؤسسة النفط عن سيطرة تنظيم الإخوان، بعد إقالة مصطفى صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا جديدا للمؤسسة النفطية.

– ليبيا دولة منتجة للنفط، ولكنها غير مكتفية ذاتيا من الوقود، لذلك غالبية الاستهلاك يستورد من الخارج.

– مؤسسة النفط كانت تشتري الوقود من الخارج وفق السعر الرسمي لصرف الدينار الليبي قبل سنوات وهو (1.30 دينار = 1 دولار)، إلا أنه بعد تعديل سعر الصرف قبل عامين ليصبح نحو 5 دنانير، أصبحت تكلفة لتر الوقود على مؤسسة النفط حوالي 2.5 دينار، وهو مبلغ كبير جدا جدا.

– عندما كان مصطفى صنع الله يدير مؤسسة النفط، طلب استثناء المؤسسة من سعر الصرف الجديد، لكي تتمكن من استيراد الوقود بالسعر القديم، إلا أن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس رفض ذلك.

– وقتها كان الحل الوحيد للمؤسسة هو نظام المقايضة، أي أن تعطي مؤسسة النفط نفطا خاما لشركات التكرير الأجنبية، وتحصل في المقابل على وقود للاستهلاك المحلي، واستمرت العملية لسنوات بشكل جيد.

– هذه العملية توقفت قبل يومين فقط، وشكشك أمر مؤسسة النفط بشكل مفاجئ بوقف العمل بنظام المقايضة فورا ودون تقديم أي بديل لاستيراد الوقود.

– ذلك يعني توقف الإمدادات بما فيها وقود الزيت الثقيل اللازم لمحطات الكهرباء، أو أن تورد المؤسسة الوقود بسعر الصرف الجديد المرتفع جدا، إذ سيكلف وقود محطات الكهرباء البلاد نحو 15 مليون دولار شهريا، أما البنزين فسوف يكلف نحو 373 مليون دولار شهريا.

– هذا في حد ذاته كارثة، كون المؤسسة أصلا لا تملك هذه المبالغ.

– الحلول المطروحة للأزمة، أولها يتمثل في توفير ميزانية للوقود بالسعر الجديد، وهو أمر مكلف جدًا خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميا بعد حرب أوكرانيا، وستكون القيمة المطلوبة في هذه الحالة 714 مليون دولار شهريا.

– ثاني الحلول، هو توفير ميزانية للوقود بالسعر الجديد ورفع دعم الدولة عن الوقود، بحيث يصبح سعر اللتر للمواطنين أعلى من واحد دينار، وهو أمر في الوقت الحالي يعد كارثة محققة على الشعب الليبي”.

– أما ثالث الحلول فهو استثناء المؤسسة من سعر الصرف ومنحها ميزانية وقود بسعر الصرف القديم، وهو أمر بيد الصديق الكبير .

– رابع الحلول المقترحة لمواجهة المحاولة الإخوانية لافتعال أزمة، الوصول لحل مع الإخواني خالد شكشك الذي يمارس هو والإخوان الابتزاز ولي الذراع بالقرار الأخير.

#ليبيا_24

2023-01-21 00:30:37

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