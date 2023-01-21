صور | أحمد معيتيق يزور معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة للاط

صور | أحمد معيتيق يزور معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة للاطمئنان على صحته و تقديم له الشكر على جهوده في حفظ الامن داخل #ورشفانة. #ليبيا #المرصد