صور | أحمد معيتيق يزور معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة للاط

صور | أحمد معيتيق يزور معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة للاطمئنان على صحته و تقديم له الشكر على جهوده في حفظ الامن داخل #ورشفانة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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