عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لم نقرر بعد قبول دعوة عقيلة لاستئناف حوا

عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لم نقرر بعد قبول دعوة عقيلة لاستئناف حوار لجنتي المسار الدستوري.

– ما زالت اللجنة في اجتماعاتها لدراسة الدعوة من حيث جدول الأعمال والمكان المقترح. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)