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عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لم نقرر بعد قبول دعوة عقيلة لاستئناف حوا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لم نقرر بعد قبول دعوة عقيلة لاستئناف حوار لجنتي المسار الدستوري.

– ما زالت اللجنة في اجتماعاتها لدراسة الدعوة من حيث جدول الأعمال والمكان المقترح. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-21 01:21:28

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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