عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لم نقرر بعد قبول دعوة عقيلة لاستئناف حوا

عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لم نقرر بعد قبول دعوة عقيلة لاستئناف حوار لجنتي المسار الدستوري.
– ما زالت اللجنة في اجتماعاتها لدراسة الدعوة من حيث جدول الأعمال والمكان المقترح. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-21 01:21:28
1674264088
عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لم نقرر بعد قبول دعوة عقيلة لاستئناف حوار لجنتي المسار الدستوري.
– ما زالت اللجنة في اجتماعاتها لدراسة الدعوة من حيث جدول الأعمال والمكان المقترح. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-21 01:21:28
1674264088
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