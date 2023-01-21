ضبط تشكيل عصابي يقومون بسرقة الأغنام من المزارع المجاورة للمشروع الزراعي براك الشاطئ

بعد ورود بلاغات إلى مركز شرطة قيرة بمديرية أمن الشاطئ من بعض المواطنين بشأن أشخاص مجهولين الهوية يقومون بسرقة الأغنام من المزارع المجاورة للمشروع الزراعي براك.

وعلى الفور باشر أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بالمديرية بعمليات التحري وجمع المعلومات عن هؤلاء الاشخاص، مما أسفرت الجهود إلى التعرف على هذا التشكيل العصابي وتم القبض عليهم ويتكون من أربعة أشخاص وهم..

▪️المدعو “خ.ب.م. أ” من مواليد 1989م ليبي الجنسية مقيم بمنطقة براك.

المدعو “أ.م.ن.أ” من مواليد 1994م ليبي الجنسية مقيم بمنطقة براك.

▪️المدعو “م.أ.م.ع” من مواليد1979م نيجيري الجنسية مقيم بمنطقة قيرة.

▪️المدعو “ح. م” من مواليد 1980م مالي الجنسية مقيم بمنطقة تامزاوة.

و بالتحقيق معهم اعترف المتهم الأول والثاني والثالث بسرقة الأغنام من عشرة حضائر من 2 إلى 4 راس غنم من كل حضيرة من المزارع، وبيعها إلي المتهم الرابع ليلآ والدي أعترف بشراء الأغنام وذبحها وبيعها داخل مجزرته الواقعة بمحلة تامزاوة.

كما اعترف المتهم الثاني باستخدام مركبته نوع هونداي سوناتا اللون رصاصي بنقل الأغنام المسروقة والتي تم ضبطها أيضاً، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم.