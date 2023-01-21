وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكي

وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية بمركز ميريديان الدولي في واشنطن يتم بموجبها تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الأمريكية في مجال التجارة والاقتصاد.

وأشارت غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية في بيان لها إلى أن مراسم التوقيع انتظمت بدعم من مديرين تنفيذيين لشركات أمريكية وبحضور المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند.

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