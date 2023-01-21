نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي نشرة درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم السبت الموافق 21-01-2023م .

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت الموافق 21-01-2023م: