دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، وزارة التعليم لتحذير ا

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، وزارة التعليم لتحذير المعلمين من معاقبة الطلاب بالضرب.

وقال حمزة تعليقاً على تعميم نشرته وزارة التعليم بشأن ملاحقة كل من يحاول الاعتداء على المعلمين قانونياً؛ “كلام صحيح وفي محله ولكن في المقابل على وزارة التعليم أن تحذر حتى المعلمين بأن أي محاولة منهم لمعاقبة الطلاب بالضرب ستضعهم هم أيضاً تحت طائلة القانون”.

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