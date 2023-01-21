مصادر تكشـف كـــواليس لقــاءات “حفتر” الأخيــرة مع مسؤولين أمريكيين

مصادر تكشف لـ صحيفة النهار العربي اللبنانية كواليس لقاءات #حفتر الأخيرة مع رئيس الاستخبارات الأميركية وليام #بيرنز ونائب قائد القوات الجوية في قوات #إفريكوم الجنرال جون دي لامونتاني:

– #واشنطن طالبت #حفتر بالتخلي عن اعتماده على قوات #فاغنر خصوصاً في تأمين آبار النفط، في المناطق الساحلية الشمالية المعروفة بـ”الهلال النفطي”.

– حفتر دافع في المقابل عن اعتماد قواته على #موسكو، من دون أن يسمي “فاغنر”، مشيراً إلى أن مهمة القوات الروسية تدريبية فقط، ولتطوير الأسلحة التي يعتمد عليها “الجيش الوطني”.

– المسؤولين الأميركيين ألمحوا إلى حفتر بإمكان دعم قواته في المقابل، وإطلاق يده في المناطق الجنوبية، ومساعدته في مواجهة عصابات التهريب والجماعات المتطرفة.

– حفتر شدد على أن ملف #الجنوب يحتاج إلى تعاون دولي للجم نشاطات عصابات التهريب.

– حفتر طالب بتقنيات لمراقبة الشريط الحدودي في المناطق الجنوبية خصوصاً مع #تشاد و #النيجر، وحصل حفتر على وعد أميركي ببحث التعاون في هذا الملف.

– #واشنطن طالبت حفتر بضمان استمرار عمليات تصدير #النفط، وعدم استخدامها في الصراع السياسي، وأنها ستبحث مع القيادات السياسية في الغرب الليبي مطالب “الجيش الوطني” خصوصاً ملف مرتبات منتسبيه، وضمان انتظامه.

– السفارة الأميركية في #ليبيا كشفت عناوين لقاء نائب قائد القوات الجوية في “إفريكوم”مع حفتر في مكتبه بمدينة #بنغازي.

– السفارة على حسابها في “تويتر”: اللقاء “تناول التنسيق الأمني، بما في ذلك الطيران، وأهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديموقراطياً”.

– لقاءات المسؤولين الأميركيين مع حفتر تطرقت إلى الملف السياسي، ومصير الاستحقاقات الانتخابية المعطلة،

– مدير الاستخبارات الأميركية وضع حفتر بمخاوف بلاده خصوصاً بإصراراه على الترشح لمقعد الرئيس، وما قد يترتب على ذلك من استمرار للصراع سواء قبل الانتخابات أو بعد إعلان نتائجها.

– واشنطن تُفضل استمرار حفتر في قيادة “الجيش الوطني” مع دعمها ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

– طالب بيرنز حفتر ألا يكون حجر عثرة في طريق تنفيذ الانتخابات، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء وعدم الدخول في مشاحنات أو تجاذبات تقوّض المسار السياسي.

– حفتر أكد أن “الجيش الوطني” لم يكن يوماً معطلاً لإجراء الانتخابات، بل ينادي دائماً بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار سلطة منتخبة تتسلم مقاليد الأمور.

– حفتر حمل سياسيي ليبيا مسؤولية ما وصل اليه حال البلاد، واتهمهم بالاهتمام بـ”مصالحهم واستمرار نفوذهم على حساب استقرار ليبيا ومستقبل شعبها”.

– بيرنز شدد على أن بلاده “لن تسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه وأنها تضغط في كل الاتجاهات للذهاب إلى الانتخابات”.

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