صحيفة “النهار العربي” اللبنانية: واشنطن طالبت حفتر بالتخلي عن “قوات فـاغـنر”..وهكذا رد “حفتر”

صحيفة “النهار العربي” اللبنانية: محادثات رئيس الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز مع حفتر، ركزت على مستقبل علاقته بـ #فاغنر الروسية.

ــ #واشنطن طالبت حفتر بالتخلي عن اعتماده على قوات فاغنر خصوصًا في تأمين آبار النفط، في المناطق الساحلية الشمالية.

ــ حفتر دافع عن اعتماد قواته على #موسكو، من دون أن يسمي “فاغنر”، وأشار إلى أن مهمة القوات الروسية تدريبية فقط، ولتطوير الأسلحة التي يعتمد عليها.

ــ المسؤولون الأميركيون ألمحوا إلى حفتر بإمكان دعم قواته في المقابل، وإطلاق يده في المناطق الجنوبية.

ــ حفتر طالب بتقنيات لمراقبة الشريط الحدودي في المناطق الجنوبية خصوصًا مع #تشاد و #النيجر.

ــ واشنطن طالبت حفتر أيضًا بضمان استمرار عمليات تصدير النفط، وعدم استخدامها في الصراع السياسي.

ــ واشنطن وعدت بأنها ستبحث مع الدبيبة ملف مرتبات منتسبي قوات حفتر وضمان انتظامها.

ــ بيرنز طالب حفتر ألا يكون حجر عثرة في طريق تنفيذ الانتخابات، وشدد على ضرورة تهيئة الأجواء وعدم الدخول في مشاحنات أو تجاذبات تقوّض المسار السياسي. #ليبيا_برس

2023-01-21 11:34:08

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