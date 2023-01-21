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صور | المشري يناقش مع أعضاء ” تجمع القوى الوطنية لتصحيح المسار ” سبل حل الأزمة و

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المشري يناقش مع أعضاء ” تجمع القوى الوطنية لتصحيح المسار ” سبل حل الأزمة و الذهاب إلى الانتخابات على أساس دستوري و قوانين سليمة و التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة و مبادىء الديمقراطية. #ليبيا #المرصد (المجلس الاستشاري)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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