عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير: #واشنطن لن تستطيع إنهاء الوجود الروسي ا

عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير: #واشنطن لن تستطيع إنهاء الوجود الروسي الراهن في #ليبيا بسهولة.

ــ #موسكو لن تفرط في ذلك بانتخابات ولا بقرارات أممية، والأمر يتوقف على مجريات الأحداث في #أوكرانيا، وأدوات الغرب بمحاربة #روسيا في ليبيا.

ــ حالة الاضطرار العسكري في ليبيا، للوجود الأجنبي، انتهت بانتهاء المعارك على تخوم #طرابلس، والتعامل مع الواقع الذي خلفه الاضطرار هو الملف الأصعب.

ــ هذه الحالة كرّست للوجود الأجنبي في #طرابلس، متمثلاً في الأتراك والمرتزقة السوريين، والوجود الروسي غير الرسمي في قواعد وسط وجنوب البلاد. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-21 12:44:15

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