قال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، إن ليبيا بإمكانها المساهمة في حل أزمة الطاقة العالمية في حال أتيحت لها فرصة الاستقرار الكامل لكافة ربوعها، باعتبارها لديها مخزونات كثيرة واكتشافات نفطية وغازية كثيرة، مشيرا إلى أن الوزارة من المبادرين للهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة في ليبيا، كذلك هناك مؤسسة خاصة معنية بهذا الأمر وتتبع مجلس الوزراء مباشرةً.

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