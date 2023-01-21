الدبيبة: هناك مبالغ كبيرة في البنوك الليبية منذ 40 سنة ولم تساهم في تنمية البلد حتى الآن.

ــ عام 2023 سيكون عامًا للشباب والفتيات بفتح برنامج منح القروض للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

ــ بعض الليبيات لا يتحصلن على قرش من أزواجهن لذلك ندعمهن بمنحة، وسندعم سيدات الأعمال بقروض حقيقية.

ــ نساهم في دعم الشرائح ورجال وسيدات الأعمال سنساهم بمنح قروض حقيقية لتأسيس بعض النشاطات الاقتصادية.

ــ المساعدات التي أرسلتها لـ #تونس تأتي في إطار دعم بين الأشقاء.

ــ تونس دعمت #ليبيا سابقًا ولا بمكن اعتبار الدعم بين الأخوة نوع من الإذلال. #ليبيا_برس

2023-01-21 14:26:01

1674311161