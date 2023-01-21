أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، خلال مشاركته في مؤتمر المرأة المنعقد في مصراتة اليوم السبت، على أهمية دور المرأة خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج لبناء مجتمع متكامل في مناحيه المختلفة، داعيا إلى أن يكون للمرأة تمثيل حقيقي ونافع في قيادة البلاد نحو الاستقرار.

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