وكالة “الأناضول” التركية: طبخة أمريكية سرية في #ليبيا، وراء زيارة مدير المخابرات الأمريكية وليامز #بيرنز، إليها.

ـ الخطة الأمريكية تتمثل في استمرار وقف إطلاق النار وتدفق النفط والغاز، وإنهاء نشاط #فاغنر، وتشكيل سلطة تنفيذية تسيطر على كامل ليبيا، قادرة على إجراء #الانتخابات وتأمينها.

ـ لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالدبيبة و #حفتر، يؤشر إلى أن الملف الليبي تحول من مسألة دبلوماسية إلى قضية أمنية بالنسبة لـ #واشنطن.

ـ من غير المُستبعد أن يسعى بيرنز إلى تقريب وجهات النظر بين #الدبيبة وحفتر لتشكيل حكومة مشتركة تشرف على الانتخابات، بعيدًا عن أي دور للبرلمان بغرفتيه.

ـ زيارة بيرنز جاءت بعد القمة الأمريكية الإفريقية التي عُقدت الشهر الماضي، والتي أعلنت واشنطن خلالها تخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا لتقويض النفوذ الروسي والصيني في القارة السمراء.

ـ الزيارة جاءت بعد شهر من تسليم حكومة الوحدة، المواطن #بوعجيلة_مسعود، وما أثير حول التسليم من انتقادات داخلية لحكومة الدبيبة. #السبق