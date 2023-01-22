نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي نشرة درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاحد الموافق 22-01-2023م .
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ليبيا مباشر
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