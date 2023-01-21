قال رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، إن اللوائح التأديبية الصادرة عن وزارة التعليم معيبة ولا تحمي المعلمين، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قانون حماية المعلم من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى ان ظاهرة الاعتداء على المعلمين ستستمر إن لم تكن هناك قوانين رادعة ضد المعتدين على المعلمين.

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