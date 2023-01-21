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صور | المشير خليفة حفتر يلتقي في مكتبه بمدينة #بنغازي لجنة إعادة الاعمار والاستق

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المشير خليفة حفتر يلتقي في مكتبه بمدينة #بنغازي لجنة إعادة الاعمار والاستقرار. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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