صور | المشير خليفة حفتر يلتقي في مكتبه بمدينة #بنغازي لجنة إعادة الاعمار والاستق

صور | المشير خليفة حفتر يلتقي في مكتبه بمدينة #بنغازي لجنة إعادة الاعمار والاستقرار. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )
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ليبيا مباشر
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