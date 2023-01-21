عقيلة صالح: اقترحت تشكيل حكومة تسيير أعمال تمهيدًا للانتخابات عبر لجنة تسمي لجنة تكوين السلطة.

– حكومة تسيير الأعمال بحقائب معدودة لن تتعدى 18 وزير وسنشترط أن تعمل من أي مكان.

– لن أحضر جلسة تعيد حكومة الدبيبة من جديد ولو اتفق كل الناس.

– مجلس النواب هو من يملك تعيين وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وإقالته.

– ما تم الاتفاق عليه مع المشري هو دعوة لجنة المسار الدستوري لإحالة ما توصلت إليه للمجلسين.

– هذه اللجنة مكلفة بإحالة مشروع الدستور وليس قاعدة دستورية لأنها اجتمعت على نقاط خلافية بالدستور. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-21 19:42:47

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