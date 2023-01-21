حزب الاتحاد الوطني للإصلاح يُبارك في بيان الانخراط الأمريكي الدبلوماسي والأمني ف

حزب الاتحاد الوطني للإصلاح يُبارك في بيان الانخراط الأمريكي الدبلوماسي والأمني في #ليبيا مؤخرًا.

البيان: نبارك الانخراط الخارجي الايجابي القوي الأخير في المسألة الليبية وتوجه المجتمع الدولي البين لتحمل مسؤولياته.

– نبارك الانخراط الايجابي القوي للإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية ولو بعد تأخر وتباطؤ طال أمده.

– الزيارات الأمريكية توجت بإيصال رسائل قوية بعدم عرقلة العملية الديمقراطية وتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية تحت قيادة مدنية منتخبة.

– البعثات الأممية المتتالية بليبيا تعيد تكرار التجارب الفاشلة وتعول على معاول الهدم وأسباب الفشل كعناصر مهمة ورئيسية لتحقيق الاستقرار.

– عقيلة متقلب ومسلوب الشخصية والإرادة ويقع تحت تأثير ونفوذ التدخل السلبي السافر الداخلي والخارجي بشقيه الإقليمي والدولي.

– تصريحات عقيلة غير المسؤولة الأخيرة ونكثه لعهوده وتوافقاته وتلويحه بالانقسام والتدخل الخارجي خير دليل على شخصيته. #ليبيا_برس

2023-01-21 21:30:37

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