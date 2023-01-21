عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران: النواب والدولة تلاعبا بال

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران: النواب والدولة تلاعبا بالمسار الدّستوري لكسب مزيد من الوقت من أجل البقاء أطول مدة في السلطة.

– النواب عطل عملية الاستفتاء على الدستور ثم تماهى معه مجلس الدولة فأوصلا ليبيا إلى هذه المرحلة.

– اللجنة المشتركة من النواب والدولة قامت بتعديلات كارثية على مشروع الدستور بحجة أنها نقاط خلافية.

– لجنة النواب والدولة تلاعبت بمواد الحُكم المحلي وتوزيع الثروة والسّماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشّح للانتخابات.

– النواب والدولة يوهّمان الليبييـن بأنهما مختلفان تارة ومتفقان تارة أخرى.

– كل ما تم تضخيمه إعلاميا حول الاتفاق بين المجلسين غير صحيح لأنهما يدركان أن هناك عوائق كثيرة تعرقل الانتخابات.

– المسار الدستوري ووجود حكومة موحّدة وضمان الرّضا بنتائج الانتخابات أهم عوائق إجرائها.

– إذا كان لدى المجلسيْن رغبة حقيقية في الوصول إلى الحلّ فعليهما عرض مشروع الدستور للاستفتاء ومن ثم إصدار القوانين الانتخابية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-21 22:09:52

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