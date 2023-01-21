عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط: – المصالحة كفكرة واستراتيجية وطنية دائما تسعى إل

عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط:

– المصالحة كفكرة واستراتيجية وطنية دائما تسعى إلى تضميد الجراح وليس نكأها.

– المصالحة تعني التسامي على الجراج لا شيطنة الآخر السياسي واستخدام قاموس التنابز والتحريض.

– لا يمكن لسياسي ليبي حصيف اليوم أن يصف خصومه السياسيين بالمجرمين.

– المجرمون هم من يلاحقهم القضاء الوطني، وهناك مجرمين من كافة تنويعات الطيف السياسي الليبي .

– النظر إلى عملية المصالحة كمبارزة هي عملية قصيرة النظر.

– محاولة استخدام المصالحة جسر عبور ورافعة لمشاريع الوهم السياسي، هو خيانة لمشروع المصالحة نفسها.

#ليبيا_24

2023-01-22 00:59:57

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