عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط: – المصالحة كفكرة واستراتيجية وطنية دائما تسعى إل

عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط:
– المصالحة كفكرة واستراتيجية وطنية دائما تسعى إلى تضميد الجراح وليس نكأها.
– المصالحة تعني التسامي على الجراج لا شيطنة الآخر السياسي واستخدام قاموس التنابز والتحريض.
– لا يمكن لسياسي ليبي حصيف اليوم أن يصف خصومه السياسيين بالمجرمين.
– المجرمون هم من يلاحقهم القضاء الوطني، وهناك مجرمين من كافة تنويعات الطيف السياسي الليبي .
– النظر إلى عملية المصالحة كمبارزة هي عملية قصيرة النظر.
– محاولة استخدام المصالحة جسر عبور ورافعة لمشاريع الوهم السياسي، هو خيانة لمشروع المصالحة نفسها.
#ليبيا_24
2023-01-22 00:59:57
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