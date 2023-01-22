عقيلة صالح: المشري معذور في الجوانب القانونية والدستورية فهو ليس متخصصًا. – الم

عقيلة صالح: المشري معذور في الجوانب القانونية والدستورية فهو ليس متخصصًا.

– المشري كان يعتقد أن أي مجموعة مواد يمكن أن نطلق عليها قاعدة دستورية وهذا ليس صحيح.

– اتفاقي مع المشري لفظي ومن الممكن ألا ينفذ شأنه شأن اتفاقات كثيرة.

– سبق واتفقت مع المشري على المناصب السيادية في #بوزنيقة وكذلك اتفقنا على توحيد السلطة ولم يحدث شيء.

– يد المشري قد تكون ممدودة لنا لكنها قد تكون مغلقة.

– الوثيقة الدستورية ليست المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية فما يصدر عن فما يصدر عن السلطة التشريعية هو قاعدة دستورية.

– ليس هناك ما يلزمنا بالجلوس مع مجلس الدولة وحديثنا معهم سياسي فقط من أجل المصلحة. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-22 01:18:38

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