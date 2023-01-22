أكدت مديرية أمن طرابلس، تواصل الحملات الأمنية للكشف عن المخالفين داخل طريق المطا

أكدت مديرية أمن طرابلس، تواصل الحملات الأمنية للكشف عن المخالفين داخل طريق المطار، لافتة إلى أن قسم شرطة مرور أبو سليم قام خلال الحملة بضبط أكثر من 194 سيارة مخالفة بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى تحرير أكثر من 1192 مخالفة مرورية.

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